永信盃排球賽 24日台中燃戰火

永信藥品副董事長李玲津（右）接受總統蔡英文頒贈教育部體育署「105年度體育推手獎－推展類金質獎」。（圖／李水蓮提供）

目前為全台灣規模最大且歷史最悠久的排球比賽永信盃，預定24日在台中大甲鐵砧山永信運動公園開打，今年吸引超過300支隊伍報名參賽，並且在9月9日體育節獲頒教育部體育推手金質獎，副董事長李玲津期盼能將永信盃打造成為台灣排球界的奧斯卡。

永信盃全國排球錦標賽為永信藥品創辦人李天德創辦的排球賽事。李天德認為提倡排球運動不但可推展全民體育，更能培養團結合作的精神，1974年11月促成第一屆永信盃排錦標賽，隔年在大甲鐵砧山闢建第一座排球場，作為永信盃排球賽的永續舉辦基地。

永信盃在前三屆還只是鄉鎮小規模的比賽，隨著參加人數年年增加，逐漸發展為全國性的競技比賽，加上體壇名人與政壇明星的加持，大大提振了排球運動風氣，2007年永信盃獲得行政院體育委員會頒發運動菁英獎，2011年首獲體育推手獎，今年再次獲此殊榮，李玲津期許能將「永信盃」這塊金字招牌塑造成為「台灣排球奧斯卡」。

(中時電子報)