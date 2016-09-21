《NY單身日記》新穎又爆笑 唐立淇錄片解析

唐立淇特地錄製影片，解析電影人物角色。（采昌國際多媒體提供）

今年最幽默知性，探討都會男女愛情定義的電影《NY單身日記》（Maggie’s Plan），集結《紐約哈哈哈》（Frances Ha）怪咖少女葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）、「奧斯卡影后」茱莉安摩爾（Julianne Moore）、「演技派男星」伊森霍克（Ethan Hawke）領銜主演。故事從獨立借精生子計畫、演變成小三扶正後想退貨，劇情新穎，並在錯綜複雜的關係中探討愛情本質，連星座專家唐立淇都深受感動，直呼電影真是太好看了，甚至欣然同意受片商邀請，錄製影像從片中角色解析現代愛情觀！

唐立淇對此表示：「片中三個角色就是非常典型、這個時代的人物。他們都是高知識分子，也都覺得自己不笨，也都覺得自己夠愛自己，從他們身上可以看到自己內心的投射。」而唐立淇針對本片的推薦影像也已經在片商的影音頻道首播當中。更多唐立淇精闢解析本片角色的影像，也將在這兩週當中，陸續於片商臉書粉絲團曝光。

此外，鮮少演出喜劇片的茱莉安摩爾，這回在片中飾演操弄丹麥口音的女強人，爆笑演出也讓唐立淇笑到噴飯！導演並盛讚茱莉安摩爾的演出：「沒想到她能演得這麼搞笑，卻又完全自然合理！」有趣的是，雖然她在片中口說丹麥腔英文，但卻被正港丹麥觀眾抓包：「這口音對我來說比較像法國腔。」意外製造出更多驚喜笑料。

茱莉安摩爾是繼茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）之後，影史第二位在三大影展（坎城影展、柏林影展、威尼斯影展）中奪下最佳女主角獎的「大滿貫影后」。她這回在《NY單身日記》當中，飾演事業有成的知名作家，以有別先前演出作品的丹麥式口音，搭配歇斯底里的表演方式，展現出她獨特的喜劇笑料，並在強悍的外表下透出細膩脆弱，可說是她近年來最別出心裁的演出。導演蕾貝卡米勒（Rebecca Miller）更在訪談中提到：「完全沒想到『有點北歐氣息』的這個角色設定，茱莉安摩爾能演得這麼搞笑，卻又完全自然合理！」但多數觀眾在看到茱莉安摩爾演繹的丹麥腔後，紛紛提及：「我是丹麥人，這口音對我來說比較像法國腔，可能就因為這個差異，讓我覺得太好笑了！」

本片劇情描述紐約女孩瑪姬（葛莉塔潔薇飾演），在經歷幾段失敗的戀愛之後，決定找朋友捐精受孕，卻在此時愛上已婚作家約翰（伊森霍克飾演），約翰更在瑪姬準備DIY受孕時上門告白！兩人天雷地火滾了一夜床單，約翰之後甩了事業成功卻歇斯底里的妻子喬吉雅（茱莉安摩爾飾演），並與瑪姬閃婚。兩人的女兒誕生後，約翰埋首於寫作上，不再與瑪姬產生愛戀火花，此時瑪姬才發現，約翰與喬吉雅才是天生一對，便產生「退貨」念頭，找上喬吉雅，說服她加入自己的換愛計畫…。電影9月30日在台上映，電影超值預售票現正在「博客來售票網」熱賣當中。

(中時)