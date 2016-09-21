子承父志任車鑑會志工 保險員11年不缺席
志工也能子承父志！長期在台南市車輛行車事故鑑定委員會擔任志工的許乃義，不僅充滿服務熱忱，12年來從不缺席；最令人敬佩的是，當年他在父親引薦下，父子同台服務，如今父親雖已過世，但他仍繼續子承父志，因為能夠「幫助有需要的人就是一種快樂」。
每周三下午是台南市車鑑會最重要日子，因為車鑑會固定在這一天召開鑑定會議，不管案件來自台南地檢署、台南地方法院或當事人自已申請，車鑑會都會以掛號信，通知當事人於周三下午前來車鑑會說明。
由於車鑑會的編制人員少，除了留守辦公室之外，會議中還需有主持人、解說案情者、會議紀錄者；會議室外，更需要志工受理當事人報到、指引、告知會議流程，有時甚至得維持停車秩序。
如果案情輕微的話，志工也會扮演和事佬的角色，替雙方調解；如能當場和解，並簽訂和解書，不僅讓當事人雙方日後免去冗長的法律訴訟程序，也能替司法機關免除後續的開庭審判程序，節省司法資源。
正因為擔任車鑑會志工，需要具備相當的專業能力，因此長期以來始終只有2名志工，除了每年輪流的成功大學法研所學生志工外，就是從事保險工作的許乃義父子了。
許乃義表示，許多來到車鑑會的當事人都是第一次因車禍事故接到法院傳單，難免心情忐忑不安；當他看到當事人在也是車鑑會志工的父親許嘉謨，不厭其煩耐心解說及勸慰下，最後都能露出感激的笑臉，讓他決定承繼父志投身車鑑會志工，幫助任何有需要的人。
許乃義還說，在車鑑會服務期間，讓他印象最深的是，有一名騎機車的婦人，被酒駕逆向的機車撞擊，對方卻因頭部重創送醫途中傷重不治；這名婦人接到法院傳單來到車鑑會釐清肇事責任時，明顯看出極度不安，他先設法安撫對方的情緒，再清楚告知車鑑會功能，以及未來的司法審理過程後，婦人終於如釋重負，不斷道謝。
(中時)
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