變胖變醜都像他 曹西平：我真的很受傷

曹西平屢「被撞臉」，讓他直呼很受傷。（圖／取材自曹西平臉書）

資深藝人曹西平近期狂被指撞臉，被指與韓星張根碩腫臉照、T.O.P、謝佳見、陳小春等人相似度百分百，讓曹西平今無奈在臉書嘆：「為什麼不說變帥、變瘦、變好看像我呢？」坦言自己很受傷。

張根碩7月一張腫臉照，被指神似曹西平，曹西平當時認為自己即將年近60，張根碩還是20出頭的大男孩，拿兩者比較不妥，不料曹西平近期再被指撞臉T.O.P，讓他很無奈：「變醜變胖就說跟我撞臉，我真的是哪裡得罪誰？」

曹西平進一步指出，自己照片只有修圖，氣得直呼「我沒有整容」，對於屢被撞臉，曹西平則表示「我也不想像誰ok，我就是我做我自己」，並呼籲不要再拿男星比較「我出道1982年時，這些小朋友都還沒有出生好嗎」。

(中時電子報)