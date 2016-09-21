李克強：決定在紐約設人民幣清算行

我要評比

大陸總理李克強20日和美國經濟金融界、智庫、媒體重要人士座談。（圖／新華社）

大陸總理李克強20日在出席紐約一個經濟論壇時表示，中國已決定在紐約設立人民幣清算行，並歡迎紐約有條件的銀行設立人民幣清算行。

港媒報導，正在紐約的李克強，與美國政商界領袖會面時，透露中國已經決定在紐約設立人民幣清算行，也歡迎紐約有條件的銀行設立人民幣清算行。

在李克強宣布後，大陸央行─中國人民銀行21日宣布，依人行與美國聯準會（Fed）合作備忘錄相關內容，決定授權中國銀行紐約分行擔任美國人民幣業務清算行。

李克強目前在紐約出席聯合國大會並在期間出席當地商界的活動。

李克強表示，「我想說，我們已決定在紐約設立人民幣清算行」。李克強還表示，中國不會引導人民幣貶值以促進出口。

華盛頓一些批評人士此前表示，中國政府仍在操縱本國貨幣，但美國財政部稱，其評估認為人民幣未被低估。

19日，李克強在紐約與美國總統歐巴馬會面。隨著人民幣納入國際貨幣基金（IMF）的特別提款權（SDR）貨幣籃子即將生效，李克強重申，人民幣不存在持續貶值的基礎，強調人民幣匯率將在合理均衡水準上保持基本的穩定。

(中時電子報)