月經剛來一年 小六女童嚐禁果
一名12歲小六女童月經剛來一年，和小男友偷嚐禁果2次都未避孕，直到父母發現她月經異常就診，才發現竟懷孕18週，胎兒已如巴掌般大，最後決定引產。
收治女童的淡水馬偕醫院婦產科醫師翁嘉穗今天表示，近年愈來愈多年僅14、16歲的少女在非預期情況下懷孕，一問之下才發現，多數人都有避孕觀念，卻心存僥倖認為一兩次不會「中獎」，而未避孕。
台灣婦產科醫學會青少女小組召集人蔡永杰表示，台灣每年約有3000名未滿20歲的小媽媽，這些「小媽媽」可能還在就學階段，或是還沒有當媽媽的心理準備，恐影響日後的身心健康、經濟能力及提高社會成本，因此建立正確的避孕觀念及提供有效的避孕工具就顯得相當重要。
不少年輕人常受到網路資訊誤導，認為只要算安全期、體外射精甚至事後洗澡，就能避免懷孕，蔡永杰說，這些都是不正確的避孕方法，他呼籲男性要全程戴保險套，不可等到射精前才戴，女性也可利用口服避孕藥或子宮投藥系統，給予「雙重防護」，避免釀成憾事。1050921
(中央社)
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