古厝當提款機 收藏家金門竊古物

金門縣金沙鎮官澳觀光景點「五腳基洋樓」遭竊，竊賊竟然是知名的黃姓文物蒐藏家。警方調查發現，犯嫌以金門古厝為提款機，疑拍攝宅內文物後以通信軟體接受買家下單再行竊。

金湖分局警方在查扣的犯嫌手機中發現有大批文物照片，因尚未有民眾報案，無法追查犯嫌是否涉案；警方呼籲，民眾如有古物失竊，可與分局偵查隊聯絡。

金湖分局表示，官澳著名景點「五腳基洋樓」黃姓屋主向警方指稱，9月初從台灣就醫返家發現，家中側門被打開、2樓抽屜有翻動跡象、保險箱也遭撬開，物品散落一地，大批古物，契紙、古籍、香爐、銅鏡、龍銀、袁大頭及高粱酒、洋酒等物遭竊，損失無法估計，立刻報案。

分局清查所有失竊物品品項、特徵，傳真各相關單位及貨運行協尋，阻斷宵小將贓物運出金門管道。果然，隔天接獲航空警察局台北分局金門分駐所來電，在安檢勤務中發現1名民眾出境行李中物品特徵與通報贓物吻合。

經金湖分局偵查隊到場追查，在黃姓民眾行李中，查扣失竊物品金門高粱酒、洋酒、金飾、古錢幣、古地契、合同、典當書、書籍、神像、瓷盤、茶葉等大批贓物；另外，警方也在貨運行追回部分贓證物。黃向警方坦承他所持有的物品都是竊自「五腳基洋樓」。

警方表示，黃姓犯嫌是一名古文獻收藏家，因喜愛金門保存完整的閩南文化次進出金門高達16次。月初應沈姓共犯邀約到金門行竊，先後抵達金門。兩人與沈嫌許姓女友3人在金沙鎮地區閒晃，入夜後利用無人之際，在許女把風下，潛入洋樓內撬開保險箱竊取大批古物及高粱酒、洋酒、金飾，得手後將贓物帶回民宿分贓。

沈、許2嫌犯案後將贓物夾帶出境，躲避警方查緝。金湖分局調閱監視器查證身分，確定犯嫌身分後向金門地檢署聲請拘票赴嘉義將沈、許姓2嫌帶回偵辦。

警方調查發現，黃嫌和沈嫌是古董買賣商，為圖暴利以金門地區古厝為提款機，疑在地區各處古宅拍攝古文物後，以通訊軟體發送收藏家，在接受下單後著手行竊。

金湖分局警方在查扣的犯嫌手機中發現有大批文物照片，因尚未有民眾前往報案，無法追查兩嫌是否涉案；警方呼籲，民眾如有古物失竊，可與金湖分局偵查隊聯絡。1050921

(中央社)