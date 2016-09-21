兆豐案 監委申請自動調查

我要評比

監察院今天表示，兆豐銀行因紐約分行防制洗錢法令遵循缺失，遭美國裁罰，各界對於本國銀行洗錢防制與法律遵循制度及執行產生質疑，監察委員王美玉、仉桂美已申請自動調查。

王美玉與仉桂美指出，行政院雖成立「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」調查釐清相關責任，但財政部及金融監督管理委員會，在管理權責上是否涉及違失？相關人員有無不法情事？後續有無積極檢討研謀有效改善對策？將透過自動調查詳加釐清。1050921

(中央社)