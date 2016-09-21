自帶iPhone 7入境大陸 需繳15％稅金

上海海關日前公告，從境外帶入的iPhone7都需申報繳稅。（圖/中央社）

上海海關日前提醒旅客，如有攜帶新型iPhone 7系列手機入境，即便是「自用」手機，都需要進行申報，並依照大陸國內價格扣繳15%的稅金，如以iPhone7 32GB這款來說，大陸官網公告售價為4,800元人民幣（約24,000元台幣），需補繳的海關稅金為720元人民幣（約3,600元台幣），此公告讓許多大陸的蘋果粉絲得重新考量是否出境搶便宜。

據上海《新民晚報》報導，上海海關日前提醒欲攜帶境外購買iPhone7手機的旅客們，由於i7不屬於免稅的20種商品，所以入境時是需要申報繳稅。按照中國海關總署的2016年第25號公告，iPhone7應被歸入「觸屏式手持移動電話機」類別，稅率為百分之15，但因為大陸海關並未列出相關蘋果手機的含稅價格，建議旅客保留購買的收據和明細，在過關時提供海關評估稅金的實際金額。

雖按照規定，每人可帶一台作為「自用手機」，但i7系列的自用手機仍需申請繳稅，如改用郵寄方式，則每人僅以一台為限，如有超額郵寄者將予以退回或另外委託快遞公司以「貨物」進行報稅及運送，如是個人旅客超量攜帶且拒絕申報者，上海海關表示此行為恐涉嫌走私，將進行開罰或拘捕等法律行動。

在iPhone7開賣後，不少大陸蘋果迷發現香港和美國的官網售價較大陸低廉，遂設法出境搶便宜並帶回國內轉售或饋贈友人，但如今若需補繳15%的稅金，以32GB版本的香港官網售價4,800元人民幣（約24,000元台幣）來推算，稅金竟多達3,600元新台幣，這樣一來費用還比大陸境內售價5388元人民幣（約26,940元台幣）還高，估計將降低不少內地粉絲出國採購的意願。

(中時電子報)