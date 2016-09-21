海峽盃籃賽周五開打 陳世杰、胡瓏貿來踢館

2016海峽盃周末開打，台灣派出SBL冠軍隊台啤隊與璞園隊參賽。（葉士弘攝）

2016年海峽盃籃球賽將在本周五於花蓮縣立體育館開打，共有來自海峽兩岸4支球隊參賽，台灣派出SBL冠軍隊台啤隊與璞園隊，對岸則是山西汾酒隊與福建潯興隊，值得一提的是，兩支對岸球隊都與台灣很有淵源，山西隊的總教練是帶領璞園打下4連霸的許晉哲，福建隊陣中則有來自寶島的陳世杰與胡瓏貿，也讓比賽更有看頭。

海峽盃2010年復辦後，今年是繼2007年後再度前往花蓮舉辦，籃協秘書長李一中強調，希望球迷能利用周末到花蓮看球，也能促進當地觀光。此外，本次台啤隊還會趁海峽盃機會下鄉與小朋友互動，射手于煥亞表示．很期待這樣的機會，他笑說：「也希望有機會到七星潭一遊，每次去都沒時間到處走走。」

目前效力璞園的簡浩，曾是台啤球員，不但曾在許晉哲麾下打球，也與前往福建發展的陳世杰在璞園當過隊友，與本次參賽的4支球隊都有關係，他強調碰上老朋友會聊聊天，但不會想太多，重點是如何透過比賽幫助陣中的年輕球員成長。

璞園今年一口氣少了轉戰勇士的蔡文誠、轉戰裕隆的葛記豪與轉戰CBA的陳世杰，堪稱戰力流失最嚴重的球隊，總教練麥班達強調，球隊備戰狀況還有待加強，本次參加海峽盃，恰好是新球季最好的備戰機會。簡浩則表示，希望年輕球員能把握機會繳出好表現，他說：「我跟金榜也算是老將了，將會幫助他們。」

冠軍隊台啤則由助理教練劉華林代表出席，他強調新球季球隊吸收張羽霖與朱億宗，但暑假因為國際賽緣故，還沒有太多磨合機會，希望透過海峽盃賽事來累積全隊默契。

(中時電子報)