毒癮引細菌侵心　北榮醫師挽救「壞心」

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台北榮民醫院員山分院日前救治一名毒癮者，因注射針頭不潔，造成心內膜炎嚴重感染，心臟不斷將菌血送至全身，醫療團隊耗費一番功夫才將「壞心」變回「良心」。（簡榮輝攝）

台北榮民醫院員山分院內科主任朱正偉日前救治一名毒癮者，因注射針頭不潔，造成心內膜炎嚴重感染，心臟不斷將菌血送至全身，醫療團隊耗費一番功夫才將「壞心」變回「良心」。（簡榮輝攝）

宜蘭一名壯年男子因腹痛、高燒向台北榮總員山分院求診，院方發現患者心臟內膜被金黃色葡萄球菌嚴重感染，菌血不斷被送至全身，瀕臨命危，耗費一番工夫才從死神手中救回。原來患者長期注射毒品，不潔針頭讓細菌入侵體內，今(21日)在北榮員山分院分享案例。

北榮員山分院內科主任朱正偉表示，這名楊姓患者才38歲，正值壯年，求診時卻面黃肌瘦，身高170公分卻只有40公斤，表明上腹痛、發燒、食慾不佳。院方透過胸部X光發現其肺部疑似有肺結核症狀，痰液卻培養出「金黃色葡萄球菌」。

朱正偉進一步以心臟超音波檢查，赫然看見右心室三尖瓣膜有一顆3.5公分的細菌贅生物，心臟不斷將菌血送出宛如一顆「壞心」，已瀕臨敗血症，趕緊邀集北榮感染科、心臟科合力手術更換受感染心內膜，並以抗生素恢復成「良心」，才從鬼門關前把患者救回。

北榮感染科醫師陳夙容指出，金黃色葡萄球菌常見於皮膚表面，蜂窩性組織炎、疔子都是這菌種引起的，一般正常人體內不容易感染這菌種。患者剛到院的營養情形比九旬老人還差，抵抗力嚴重低落，再加上吸毒的注射針頭不潔，細菌透過靜脈感染體內，還在心內膜形成贅生物，在壯年男性身上相當罕見。

陳夙容提醒，拔牙若消毒不當或是老人家曾動過心臟手術，都有可能發生上述感染性心內膜炎的情形，不可不慎。

如今已轉入一般病房的楊男坦言「這次死裡逃生，毒癮要戒了。」

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(中時)