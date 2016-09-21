選不選下一任 柯文哲：民調低就知所進退
台北市長柯文哲今天在議會備詢時，有議員提及民調低於多少就不選下一任市長。柯文哲說，民調低就會「知所進退」。
台北市議會下午舉行第12屆第4次定期大會第2次會議，柯文哲率各單位主管列席並備詢。
議員鍾小平質詢時提及，嘉義市長涂醒哲和柯文哲都是醫生，但雙哲民調都吊車尾，柯文哲上任後推出的政策都在打壓市民，「為何要行使罷免權，卻被你說成打知名度」，如何回應上次總質詢曾提及，民調過低就不選，
柯文哲回應，「不要緊，你可以繼續進行」，至於民調低就不選下一任，他說，「做得好，繼續做，做不好打包回家」。
議員表示，是否在某餐會向友人提及「民調真的很低就不選」？另外，國民黨立委費鴻泰日前爆料和日勝生高層有魚翅宴，是否屬實？且當選後對台北市民有何好處？
柯文哲回應，沒有提過這個問題，且民調30%就已經很低，至於費鴻泰爆料，那只是在「當名嘴賺錢」，沒和日勝生高層見面。
柯文哲說，這跟轉型正義概念一樣，當選後，防止過去不應該事情再發生，至於聯合開發案的問題，已有設定清楚的SOP，之後不會再發生。
柯文哲最後表達，民調低，就會知所進退。1050921
(中央社)
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