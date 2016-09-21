政務研究結訓 副總統期勉沾滿人民氣息

副總統陳建仁今天到南投縣，出席地方政務研究班結訓典禮，副總統期勉，好的政務官要沾滿人民的氣息，深入了解人民需要。

副總統陳建仁下午到位於中興新村的地方行政研習中心，出席「地方政務研究班」第11期結訓典禮，由行政院政務委員兼台灣省政府主席許璋瑤、行政院人事行政總處人事長施能傑、地方行政研習中心主任李忠正等人陪同，副總統與學員合照，並期勉了解人民的需要。

學員多為縣市政府局處長。陳副總統說，政府栽培地方行政人員不遺餘力，此期學員課程共12天，另有16天課程要去德國學習，而德國的中央及地方政府都很嚴謹，也很照顧人民，是很好學習對象，他最近也與德國國會議員會面，談到綠色能源發展過程。

副總統也談到面對國際政治及經濟情勢變化、國內人口老化、貧富差距、轉型正義、國民年金等問題，而人民選擇新總統、新政府，就是期待「解決問題」，政府將誠實面對、勇敢承擔，並用前瞻思維、有系統的規劃、跨領域協調能力，來穩健推動改革。

副總統分享說，總統蔡英文勝選當天，對團隊說，未來要謙卑、謙卑、再謙卑，而其實「謙卑」正是政府應有的心態，必須謙虛傾聽百姓聲音，並從百姓聲音看見政府責任。

副總統說，當初要出任蔡總統的競選搭檔時，曾被期勉「要作為政治家，要從人民的需要看到自己的責任，不要做政客，只求自己權力」，以及「好的政治家就如同好的牧羊人，好的牧羊人要沾滿羊群氣息」，期勉學員若要成為好的政務官來服務人民，就要沾滿人民氣息，要去各地方角落，了解人民需要。1050921

(中央社)