花蓮海灘散布漂流木 開放徒手撿拾

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颱風過後，花蓮海灘分布零散漂流木，花蓮林區管理處為避免漂流木影響海岸沿線景觀，開放設籍花蓮縣民眾於9月27、28日徒手撿拾，不開放使用機具。

林務局花蓮林區管理處今天表示，花蓮吉安鄉南濱公園至化仁海堤海灘屬於花蓮林區管理處轄管編號第2602號區外保安林範圍，現有零散漂流木、雜木，稍大約20支、餘為零散小徑漂流木，此次開放徒手撿拾，不開放使用機具。

開放時間為9月27日至28日每日上午9時至下午4時，花蓮林區管理處在化仁海堤南側設有「臨時檢查站」，請民眾隨身攜帶身分證件，並在拾取完畢後到臨時檢查站登記(大徑貴重木需領取漂流木搬運登記表)，才能安心把木頭帶回家運用。

花蓮林區管理處說，利用漂流木藝術創作或當作居家布置等，也可做為燃料煮飯、燒水之用。歡迎花蓮縣民把握機會依規撿拾，為環保及有效資源利用盡一分心力；若未按規定、公告範圍、期間撿拾者，將通報警察機關依法辦理。1050921

(中央社)