爭主審權 藍綠同意政黨法可輪流排審

立法院內政委員會藍綠為了爭政黨法主審權，一開會就休息協商40分鐘，最後決議今天只宣讀草案條文至下午5時，下週由國民黨召委繼續排案，未來可輪流排審。

內政委員會下午3時開始開會，繼續審查馬政府時期的行政院版提案，以及國民黨團、親民黨團、民進黨立委葉宜津、黃偉哲、陳亭妃、高志鵬等人提案的政黨法草案。

國民黨團、民進黨團則都發出甲級動員備戰，但會議才開始不到8分鐘，內政委員會召委、國民黨立委陳超明不滿藍綠兩位召委都還沒協商由誰主審政黨法，本週輪值召委的民進黨立委趙天麟就逕自排案，因此要求協商。

趙天麟提議，政黨法屬於高度爭議法案，若國民黨也有意願主審，建議兩黨可以輪流排審，加快法案初審速度，過去審查食品安全衛生管理法時，也有兩黨共同主審的先例；陳超明則質疑，民進黨有人數優勢，會以表決方式強行通過法案，一旁的國民黨立委黃昭順、林德福也抱持反對意見。

最後民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召廖國棟再度出面協調。柯建銘表示，既然會已經開了，不要又沒結論，就繼續開會把條文宣讀完，下週再由陳超明接續排案，因不當黨產條例已經三讀通過，政黨法的政治性已經降低，朝野應該可以談，讓政黨法順利完成，不要一開始就吵；廖國棟則支持兩位召委協調結果，盼能平心靜氣完成法案審查。

經協商後，趙天麟表示，朝野都非常重視政黨法，代表對改革都有決心，今日會議將繼續宣讀條文至17時，陳超明也說下星期一定會排案，「拭目以待，希望保有讓法案走下去的權利」。因草案條文非常多，趙天麟也讓列席的內政部長葉俊榮等官員先行離開。1050921

(中央社)