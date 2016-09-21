吸金2億潛逃馬來西亞 調查局押解回台
「馬勝金融集團吸金案（Maximtrader Group）」主嫌許思為在民國102年至104年間吸金逾新台幣2億元，未料偵辦期間潛逃至馬來西亞，調查局與馬國司法單位合作，今天將押解回台。
調查局表示，馬勝金融集團在馬來西亞、新加坡、南韓、中港台等地，多層次傳銷吸金，自102年至104年間陸續向民眾吸金139億元，而許思為個人則吸金高達2億元，並將所得不法款項匯往海外帳戶，初步估計受害人數逾3000人，已違反銀行法。
案件經調查局移送至新北地檢署偵查時，許思為卻在104年6月偵辦期間潛逃出境至馬來西亞，後由新北檢發布通緝。
檢調在7月間得知許思為仍在東南亞等地間逃竄，因此與當地司法單位合作，昨天在馬來西亞當地逮捕歸案，今天將押解回台。1050921
(中央社)
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