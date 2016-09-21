2016香港台灣月 台港跨界設計
香港光華新聞文化中心將舉辦第11屆「台灣月」，今年要和香港分享新世代在社會設計上的創意與串聯能量，表達跨界和開放的台灣新文化面貌。
2016「台灣月」將在10月14日起在香港舉辦，今年活動主軸是「Taiwan Redesign從我到我們」，今年要和香港分享新世代在社會設計上的創意與串聯能量，表達跨界和開放的台灣新文化面貌。
香港向來被稱為美食天堂，而台灣則有美食王國之稱，這次台灣月活動以「食物」作為設計主題，探討食物對生活方式產生的改變，以及如何從日常生活形塑凝聚共識與美學。這回台灣月活動邀請台港雙邊策展，來自台灣的OPTOGO聯合策展人蘇民、香港的「TETRA-X研究所」總監潘浩倫共同策劃，用創新作品回應時代與生活。
廣受台灣各界歡迎的「稻田裡的餐桌計劃」，是一個以村落作為舞台的「行動劇」方式，透過創意餐會，翻轉台灣傳統價值。這次受邀與香港島唯一的傳統聚落「薄扶林村」合作，見證香港200多年歷史的薄扶林村，保存中秋舞火龍傳統習俗，被稱為香港村落「活的博物館」。
適逢聚落節活動，活動將結合西貢、長洲等村落力量，台港合力舉辦屬於香港本地的餐桌活動，讓參與者親身體會，運用香港在地食材，創造出台港跨界料理的新風味。
「台灣月」活動亮點還有「Taiwan Redesign 主題展」，邀請Dimension+的台灣藝術家蔡宏賢及香港林欣傑特別設計，作品以台東的風吹向香港的概念呈現，讓香港民眾同步感受台東稻浪呼吸節奏，如同台灣月的活動將台灣的美好傳遞到香港，10月14日起在誠品銅鑼灣店、誠品尖沙咀店展出。
「台灣月」活動預計自10月14日起至12月4日，內容包括音樂、劇場、展覽、體驗活動、講座等，超過60場次的活動。詳見光華網站：http://www.taiwanculture-hk.org/。1050921
(中央社)
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