水保教育扎根 行動劇巡迴校園
苗栗縣政府與農委會水保局辦理「爺爺的魔法書」校園巡迴行動劇，結合時下最夯的「寶可夢」、「屍速列車」及熱門卡通等議題，以寓教於樂方式向國小學童宣導水土保持重要性。
苗栗縣政府運用農委會水保局出版的「爺爺的魔法書保護水與土」故事繪本，以行動劇方式巡迴校園演出，今天在後龍國小登場，透過小丑默劇團結合魔術、雜耍、歌舞唱跳等方式，與600多名師生熱情互動。
行動劇結合當前最夯的手機遊戲「寶可夢」、電影「屍速列車」以及小朋友喜愛的卡通情節，藉由故事繪本裡的爺爺帶領大家進入到他的魔法書世界，以深入淺出方式建立學童正確水保觀念及知識，搭配有獎徵答活動，場面熱絡。
苗栗縣政府秘書長陳斌山指出，苗栗素有「山城」之稱，境內山坡地比例高達88%，水土保持對於環境及生態保育工作相當重要，希望水保教育能向下扎根，大家共同維護家園。1050921
(中央社)
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