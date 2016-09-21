為闖收費站賠命！陸男星遭收費桿砸中重摔身亡
大陸著名小品、東北二人轉演員趙本山，因在央視春晚表演小品一戰成名，擁有「小品王」封號，之後他創立「本山傳媒」廣收弟子，但其中一位 46歲的張小光，近日驚傳車禍身亡，原因在於他騎車行經高速公路，疑似為了通過收費站加快速度，未料卻被剛好降下的收費桿砸到，連人帶車重摔撞到牆壁，不幸身亡。
在趙本山徒弟中排行第10的張小光，曾出演過多部本山傳媒製播的戲劇，其中最廣為人知的，是電視劇《馬大帥ⅠⅡⅢ》中的「牛二」一角，深受觀眾喜愛的他，今日卻傳出噩耗，據陸媒報導，張小光今日上午騎車經過高速公路上的彰武收費站時，疑似為了要跟前方白色轎車一起通過收費站口，於是準備加速搶過，未料此時收費桿突然降下，剎車不及的他直接連人帶車重摔落地，最後傷重不治，得年46歲。
(中時電子報)
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