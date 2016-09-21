聯結遠距醫療,保全業投入社區獨老照護

台中市保全公會理事長張達錩（中）、副理事長毛約翰（左）與嘉通物聯網科技公司總經理王祥生共同簽訂「公益關懷照護弱勢族群MOU合作協議」。（馮惠宜攝）

台中市保全公會理事長張達錩（中）、副理事長毛約翰（左）與嘉通物聯網科技公司總經理王祥生共同合作投入公益關懷照護弱勢族群。（馮惠宜攝）

為照顧社區獨居長者，台中市保全公會和遠距醫療業者合作投入弱勢、高齡獨居者照護，21日盛大舉辦「公益關懷照護弱勢族群MOU合作簽約儀式」，第一階段將開放50名長者申請，未來透過床腳墊式感應器連線到物聯網就能即時發現長者是否有異常狀況，即時通知遠方家人或醫院、社福機構介入協助。

這項服務也是保全業從物業警衛觸腳再延伸至「保全」社區獨居長者生活健康、照顧，台中市保全商業同業公會理事長張達錩說，保全業要有尊嚴的經營，並實踐關懷照護弱勢族群的企業責任，這項服務也與台中市社會局、警察局合作，受理社區弱勢獨居長者申請，以及發生急難時必要的介入。

台中市保全公會有123家會員，在提供駐衛警服務同時，也針對社區裏獨居、弱勢的長者給予關懷協助，這次引進去年在國國家寬帶研究中心推動居家養老計畫後端資訊服務廠商上源物物聯網台灣分公司「嘉通物聯網合作」，在申請的長者家裝置床腳墊式感應器，透過連線可即時了解長者睡眠、呼吸與心跳狀況，一出現異常即通知保全人員到家戶了解、甚至救援。

這套系統目前在大陸上海、北京已有九千戶裝置，並有不少晚輩藉此雲端服務，了解遠處長者的健康狀況，初階段嘉通物聯網也無償提供50戶感測儀讓保全公會用以做公益。

(中時)