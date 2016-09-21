濾掛式咖啡材質致癌？食藥署抽驗打臉名醫
腎臟科醫師江守山日前在臉書上發文指出，部分濾掛式咖啡的紙袋，會添加濕強劑來避免紙袋遭熱水沖破，不過這種物質恐有致癌疑慮，引起正反意見的討論。食品藥物管理署火速抽驗市售濾掛咖啡，發現統統都是不織布材質，本身布材強韌，不會因為沖水而破裂，無須添加濕強劑，等於間接打臉江守山。
食藥署研究檢驗組科長廖家鼎指出，食藥署隨機抽驗9款市售濾掛咖啡，結果發現全部都是不織布材質，後來進一步調查，才知國內濾掛咖啡的咖啡包多數都是向日本進口，日本也已經沒有使用紙張作為濾掛咖啡袋材質。
廖家鼎說，經檢驗後，得知這些濾掛咖啡包的材質，濾袋內側皆為聚丙烯（PP）製成的不織布，濾袋外側有4件低密度聚乙烯、5件是聚對苯二甲酸乙二酯，這兩種也是不織布材質，這些材質本身就有堅韌性與耐水性，不須再添加濕強劑。
此外，廖家鼎表示，在塑膠類的食品用器具中，聚丙烯耐酸鹼、耐化學物質、耐碰撞與高溫，耐熱溫度高達100-140度，民眾無須擔心濾掛咖啡的安全。
(中時)
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