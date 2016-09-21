員林吳神父養生館大火 幸20多人全數逃生

員林市莒光路吳神父泡腳養生會館大火，所幸人員全逃出。(鐘武達翻攝)

員林市莒光路吳神父泡腳養生會館大火，場面怵目驚心。(鐘武達翻攝)

彰化縣員林市莒光路知名的「吳神父」泡腳養生會館，下午3點多傳出火警，火勢迅速延燒蔓延導致3家店面遭受波及，當時，養生會館內20多人全數及時逃出，無人受傷，起火原因正由消防局鑑識調查中。

彰化縣消防局第二大隊長蔡佳洲指出，這起火警發生在下午3點30分左右，位在莒光路靠近員鹿路的該泡腳養生會館突然起火燃燒，由於該建築內部多是易燃物，火勢蔓延迅速，消防人員抵達現場時已陷入火海。

「裡面沒人了！」火警是在下午4點10分就獲得控制，蔡佳洲表示，根據初步調查，當時，養生會館裡共有20名員工以及5名正在泡腳的消費者，所幸，在火舌延燒前，就都已經逃出，後來經清點人數，證實無人受困，大家才鬆了一口氣。

蔡佳洲指出，這場火警，有養生館的店員聲稱懷疑是1樓戶外的變電箱走火引燃，但確實起火原因，仍將由消防局火調小組進一步鑑識查明

(中時)