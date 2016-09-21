李克強會法國總統歐蘭德

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

新華社報導，正出訪美國的中國國務院總理李克強當地時間20日下午在紐約會見法國總統歐蘭德。

李克強指出，中方願同法方在航空、核電、第3方市場合作等領域取得更多進展。中國願同有關各方共同推動英國欣克利角核電項目順利實施，促進中法第3方市場合作取得更多實質成果。希望雙方繼續加強在國際事務中協調合作，為促進世界和平與發展發揮積極作用。

歐蘭德表示，中法關係一直走在西方國家前列，法方視中國為好朋友，對中國經濟發展前景充滿信心，願同中方加強核能、農業、金融、旅遊、第三方市場等領域合作。

(工商)