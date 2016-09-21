骨質疏鬆吃藥「保骨本」，小心拔牙變壞牙。國內骨質疏鬆人口高達上百萬人，根據牙醫師發現，骨鬆患者因服用治療骨鬆的雙磷酸鹽類藥物（Bisphosphonate），易導致牙齒骨頭壞死，風險較正常患者高出10倍到100倍，提醒這類藥物的患者拔牙前，須告知牙醫，才能避免出現骨頭壞死的可能。

根據醫界推估，全台因服用雙磷酸鹽類藥物患者約有1百多萬人，其中因拔牙、植牙、假牙不合等因素，造成顎骨壞死患者，每年約有2千至4千人。

台大醫院口腔顎面外科主任李正喆表示，用來「保骨本」的雙磷酸鹽類藥物的主要的功能是同時抑制破骨細胞和造骨細胞活性，因此，一旦進行拔牙、植牙，傷口就有可能難以痊癒，造成感染、骨髓炎風險飆升。

李正喆說，一般人發生骨頭壞死的機率僅約每10萬人中有1到5人，但使用雙磷酸鹽類藥物者發生率則為千分之一到萬分之一，飆升10倍到100倍，如果是癌症骨轉移患者使用雙磷酸鹽類藥物，其發生率更高達百分之一，足足增加了千倍。

像他曾多次收治過不少患者者，原以為是牙周病，到一般診所去拔牙後，發現結果傷口久久不癒，出現骨頭露出、感染、化膿腫脹等骨壞死症狀，趕緊到大醫院就醫，才知道他是骨鬆患者。

李正喆提醒，雙磷酸鹽類藥物半衰期長達10年 即使停藥，骨頭內的藥物濃度仍高，導致這類骨壞死治療起來曠日廢時。

想要減少類似風險，李正喆說，開藥的醫師、病人以及牙科醫師必須三方配合，事前告知風險，用藥期間盡量顧好口腔衛生，避免需拔牙或植牙的機會，若萬不得已，建議至少停藥3個月至6個月後再拔牙。

(中時)