地質知識學習站　宜蘭大學登場

宜蘭大學與經濟部地質調查所跨域合作，利用校內圖書館空間成為全國首個推動地質與防災教育平台。（簡榮輝攝）

宜蘭大學與經濟部地質調查所跨域合作，推動地質與防災教育平台，其中包括雪隧十年文物展、土壤液化知識專區等。（簡榮輝攝）

宜蘭大學有鑑於民眾對地下水、地質一知半解，與經濟部地質調查所合作設置「地質知識學習站」。展出雪山隧道10周年歷年事件、介紹地質何以影響工程困難度，以及今年初台南大地震的土壤液化問題，現場以圖例、書籍解說土壤液化原理以及各潛勢區域。

地質知識學習站早在6月即在宜大圖書館5樓試營運，校方精心佈置成「地質書房」，在這個空間內，學生可透過地質雜誌或其他圖利探索瞭解何謂「土壤液化」，日前宜大也剛完成縣內土壤液化潛勢區分布。今(21日)透過921防災日，宜大與地質調查所雙方正是簽署合作交流備忘錄。

校方表示，生活周遭與地質息息相關，雪山隧道便利交通背後代表是工程單位克服複雜地質的決心、而宜蘭水源多來自地下水卻多數人不知腳下土地已被劃設「地下水補注地質敏感區」，透過與地質調查所跨域合作，讓更多人了解地質與防災觀念。

校方也提到，尤其校內培育的學生有許多是日後的土木技師人才，「地質知識學習站」也能以更貼近生活的方式，讓學生除了書本知識之外，更多一分了解地質。

「地質知識學習站」即日起開放，展期至12月21日。有興趣民眾只要年滿16歲，即可至宜大圖書館申請民眾借書證或臨時閱覽證入內，周一至周五8時10分至21時50分、周末9時至17時，詳情可洽(03)9357400#7122、7123。

(中時)