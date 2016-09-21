故宮唐獎文物選萃 呈現中華文物自然觀

唐獎教育基金會今年第二度與國立故宮博物院合作，舉辦「華夏藝術中的自然觀」展覽，藉由「黃帝蝦幕（-巾+虫）經」、「陳祖章雕橄欖核舟」等文物，展現中華文物的自然觀。

故宮與唐獎合作「華夏藝術中的自然觀－唐獎故宮文物選萃特展」，今年邁入第二屆，依照唐獎精神規劃，今年共選出83組件華夏文物，除了展示藝術品中的自然觀外，也反映出不同時代的人們如何面對自然，如何與環境和諧共存。

展覽共分為五個單元，包括自然的啟示、實景的描繪、以季節為題材、想像的世界、人與自然。

故宮副院長何傳馨表示，這次展覽比第一屆更豐富，也是故宮的年度特展，藉由選件文物當中，可看到傳統對自然的看法，以及對自然的描繪。

何傳馨表示，這次展品當中「黃帝蝦幕（-巾+虫）經」值得一看。「黃帝蝦幕（-巾+虫）經」主張最早人體的氣血消長會隨著月亮盈虧而產生規律，因此針灸穴位必須因應每夜的月中之兔及蝦幕（-巾+虫）轉變而有所調整，這本書也作為現存最早的一部針灸禁忌專書。所謂的蝦幕（-巾+虫）又作蝦蟆、蛤蟆，亦有作蟾蜍。

另外也展出清乾隆「陳祖章雕橄欖核舟」。乾隆初年造辦處著名牙匠陳祖章，以橄欖核雕製蓬船，竹編蓬頂的船艙兩側，有可開闔的推窗，船上有船夫、童僕及船客共八人，船底以行書刻蘇軾「後赤壁賦」全文，由陳祖章刻款，將千古傳誦的文學名著，藉由微小核舟中的人物情景，空間配置與細節，刻畫點出月夜泛舟的意象。

這次展覽海報也以明代仇英的「伏羲氏」為主意象，畫中伏羲氏盤坐於濱水平坡間，地面繪有八卦圖形，伏羲為傳說中的人類祖先，並創立八卦之說，以乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤，象徵天地和自然現象的運行，與這次展覽精神契合。

「華夏藝術中的自然觀－唐獎故宮文物選萃特展」22日起至12月22日在故宮正館105、107陳列室展出。1050921

(中央社)