台中太平傳溺水 男深潭戲水失蹤

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台中市太平區北田大橋下深潭今天下午發生溺水意外，台中市消防局出動6車、16人前往搜救，並調派潛水人員下水搜尋。

消防局下午3時11分接獲民眾報案，表示與友人一同至北田大橋下戲水，而友人疑似溺水。消防人員到場後發現現場為一深潭，目前已調派潛水人員協助搜尋。1050921

(中央社)