幼貓橫死台南街頭 凶手竟是...
台南市北區有2隻幼貓橫屍街頭，有愛貓人士發現後，向市長信箱及民代投訴，指責警方拒絕受理報案。台南市警五分局除出示電話錄音證明未「吃案」，還調閱監視器查無實證。事後，1名住在現場附近的目擊民眾指稱，親眼看到2隻幼貓慘遭一群土狗圍攻慘死。
台南市議員林美燕、林燕祝接受市民陳情表示，1名愛貓人士本月3日凌晨1點左右，在北區自強街117號前發現2隻幼貓疑遭虐死，母貓還在不遠處傷心看著，久久不肯離去。這名愛貓人士立即撥打1999申訴專線，並於5日向轄區派出所報案；但因員警並未受理，對方於是轉向市長信箱投訴，動保處才派員了解，警方也加入協助。
2名議員更批評說，先前曾經陸續發生過多起街貓橫死事件，中西區正興街一帶也曾發生幼貓遭割喉死亡案件，顯示有人針對街道上的幼貓下毒手，這已涉及治安問題；他們擔心現在有人殺貓，未來會不會砍人？要求動保警察發揮功能。
不過，警方卻出示當天受理報案的電話錄音帶內容，反駁拒絕受理的指控，除強調並無置之不理外，還表示曾向動保專線查詢，報案人也曾直接與動保人員對話；警方甚至調閱現場附近的監視器畫面，但看不出有人、貓出入。
當大家各說各話時，有一位住在現場附近的民眾卻指出，當晚他曾目擊一群台灣土狗圍攻幼貓，他在二樓看見後出聲制止，已經晚了一步，下樓看到2隻幼貓已經死亡，其中1隻還身首異處。
(中時)
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