彰化打造第2座失智日照中心 覓館舍興造團體家庭

彰化縣長魏明谷呼籲每個人都會老，關懷失智長者人人有責任。（吳敏菁攝）

切膚之愛基金會「魏愛倫學苑」失智長者們，穿著現代禮服、日式和服、懷舊旗袍，表演回到過去「穿越fashion show」。（吳敏菁攝）

「銀采瑞智友善認證城市：友善好厝邊記得你」宣導活動從21日至23日止，為期三天。活動現場邀請彰基營養部、復健醫學部與彰化縣警察局設攤。（吳敏菁攝）

銀色海嘯席捲台灣，台灣失智症協會統計每天新增25位失智人口，預估2040年達最高峰，今天國際失智日，彰縣府舉辦「銀采瑞智友善認證城市」，魏明谷說，每人都會老，號召更多機構、商家加入認證，當失智者好厝邊，大村鄉第2座失智日照中心預計年底落成。

今天切膚之愛基金會「魏愛倫學苑」失智長者們，穿著現代禮服、日式和服、懷舊旗袍，表演回到過去「穿越fashion show」，現場家屬分享照顧失智家人的心路歷程，參加失智日間照顧服務後，家庭氣氛翻轉經驗，魏明谷也呼籲早期診斷與尋求專業協助。

魏明谷說，面對高齡化，一則喜、一則憂，壽命延長後身體毛病不免逐漸增加，尤其失智，形成照顧負擔，失智長者容易不知如何回家，呼籲建構友善城市、友善空間及友善人群。

彰基副院長周賢彰說，切膚之愛基金會2013年成立彰縣第一家失智症日間照顧中心「魏愛倫學苑」，仍有很大需求，大村鄉正興建第2座。關心失智長者，每個人都有責任，現在不去做，等到失智時候，吃虧是自己。

切膚之愛基金會執行長詹麗珠表示，偏鄉缺乏專區照顧，一般日照中心將失智與失能混合，打擊失智者，其實失智者有潛能，透過健腦、耐心等引導，仍有很棒表現，而整個大中部只有埔里9人為單位夜間收容的團體家庭，也正在彰化地區尋覓蚊子館，讓長者生命最後餘暉，活得有尊嚴。

(中時)