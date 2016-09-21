台中市議會臨時會 清點人數不足未完成2讀

國民黨籍市議員要求民政局長蔡世寅於議事堂道歉！（陳世宗攝）

民政局長蔡世寅解釋說，該局編700萬算刪600萬，在預算書內未寫清楚是里鄰長夾克預算！（陳世宗攝）

民進黨團隨即召開記者會，嚴厲譴責國民黨議員手段野蠻，漠視民意。(陳世宗攝)

台中市議會第2屆第6次臨時會，昨日因民政局追加1363萬採購里鄰長夾克案，藍營議員怒批局長蔡世寅在外「放話」，指預算遭藍營刪除，要求蔡世寅道歉；會中楊正中及段緯宇要求清點人數，經議長林士昌3度宣布休息協商，仍無法達成共識，後因人數不足流會追加預算未完成2讀！

國民黨市議員楊正中、張廖乃綸等人說，民政局編列本預算時已自行刪減里鄰長夾克600萬，追加預算中，竟又以里鄰長夾克追加1363萬金額高達兩倍令人無法接受；民政局自己調整本預算刪除夾克項目，還到處放話是國民黨籍議員刪除，讓藍營議員揹黑鍋。

民政局長蔡世寅解釋說，該局編700萬刪600萬，在預算書內未寫清楚是里鄰長夾克預算，調到剩100萬實在不夠才追加預算，期望在年底前趕快做好。李麗華要求市府公開澄清，朱暖英不滿抨擊說那有大街罵人、小巷道歉的，蘇柏興則怒斥不要審了！

議長林士昌宣布休息10分鐘！下午繼續開會時，段緯宇議員不滿交通局追加公車行駛至苗栗、南投預算800萬，卻是先斬後奏；該局將東勢到和平段公車刪除，竟然補助行駛到苗栗、南投跨縣市公車，這對住在偏遠地區的台中市民情何以堪！

段緯宇要求議長清點人數，引起民進黨籍議員不滿，會場陷入一片混亂，議長再宣布休息10分鐘；重開議會後，楊正中又要求清點人數，民進黨趕緊甲級動員，林士昌宣布再休息10分鐘協商。達成由蔡世寅主動抽回追加夾克預算，爭取其他追加預算能通過！

楊正中因堅持要清點人數，依議事規則應優先處理，市長林佳龍爭取緩頰失利；主席林士昌裁示議事組清點後因人數不足；宣布未審完部份議程，保留下次會議再行審議、散會。民進黨團隨即召開記者會，嚴厲譴責國民黨議員手段野蠻，漠視民意。

(中時)