「百年爵起」號召爵士音樂節搖滾登場

台中國家歌劇院與國立台灣交響樂團攜手，將演出社區歌劇《迷宮魔獸》，其中，參與演出的興大附中合唱團學生詮釋雅典青年的恐懼心理。（林欣儀攝）

台中爵士音樂節將從30日開跑，10天活動預計演出54場，精彩可期。(林欣儀攝)

適逢首張爵士唱片發行百周年，台中市政府文化局今年以「百年爵起」作為爵士音樂節活動主軸，還新增「爵響街道」計畫，民眾過馬路都能感受爵士樂的愉快節奏。而月底將開幕的國家歌劇院也推出中文版社區歌劇「迷宮魔獸」，結合國、台語與在地特色，要將歌劇融入日常生活。

在青少年爵士大樂團演奏爵士音樂節活動主題曲《Taichung Civil Park》的輕快樂音下，副市長林依瑩與文化局長王志誠一同轉動復古留聲機，宣告為期10天的台中爵士音樂節於本月30日開跑，來自13個國家的樂團將於市民廣場、草悟道、清水區公所前廣場及大里運動公園、豐原田心公園等地，展開54場接力演出。

林依瑩表示，台中爵士音樂節已經成為國際盛事，許多樂團都主動來參加，今年還推出2項新活動，包括從台北南駛的爵士列車，將於每處車站進行快閃演出，而草悟道旁的人行步道紅綠燈也將改裝為「會唱爵士樂的紅綠燈」，活動期間每天13時到22時演奏，讓行人過馬路都有驚喜。

此外，將於月底正式開幕的台中國家歌劇院，也與國立台灣交響樂團等團體攜手，下月28、30日將演出中文版社區歌劇《迷宮魔獸》，導演黎煥雄說，這齣歌劇以國、台語結合，是一大突破。國台交團長劉玄詠則強調，這部戲徵用了嘉義至台中的演奏家，也選用興大附中等學校合唱團，盼藉此培養在地人才，同時累積不同觀賞歌劇的人。

(中時)