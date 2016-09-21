瑞莎自然產女 老公淚迎前世情人

我要評比

來自烏克蘭的藝人瑞莎今天凌晨自然產下女兒Veronika，老公Mike看到女兒那一刻哭了，瑞莎說，第一眼看到女兒就覺得怎麼會這麼漂亮。

瑞莎與鞋業小開Mike去年7月在峇里島完婚，成為台灣媳婦，今年4月在社群網站臉書（facebook）上傳夫妻甜蜜合照，宣布懷孕喜訊，瑞莎幸福秀出孕肚。

瑞莎昨天開始陣痛，今天凌晨1時多自然產下女兒Veronika，出生體重3085公克，Mike全程陪產，看到女兒那一刻，Mike還哭了。

下午瑞莎在臉書PO出抱著女兒合照，幸福微笑盯著女兒看，寫「Thank you God, she is gorgeous.（感謝上帝，她很漂亮）」，心情狀態註明是「覺得被祝福」，與粉絲分享初為人母喜悅。

瑞莎稍晚透過經紀公司表示，第一眼看到女兒時，就覺得怎麼會這麼漂亮，完全不像嬰兒，她一直盯著女兒看。目前已在籌備公益活動，之後也有拍戲計畫，預計坐完月子就會復工。1050921

(中央社)