瑞莎自然產女 老公淚迎前世情人

來自烏克蘭的藝人瑞莎今天凌晨自然產下女兒Veronika,老公Mike看到女兒那一刻哭了,瑞莎說,第一眼看到女兒就覺得怎麼會這麼漂亮。

瑞莎與鞋業小開Mike去年7月在峇里島完婚,成為台灣媳婦,今年4月在社群網站臉書(facebook)上傳夫妻甜蜜合照,宣布懷孕喜訊,瑞莎幸福秀出孕肚。

瑞莎昨天開始陣痛,今天凌晨1時多自然產下女兒Veronika,出生體重3085公克,Mike全程陪產,看到女兒那一刻,Mike還哭了。

下午瑞莎在臉書PO出抱著女兒合照,幸福微笑盯著女兒看,寫「Thank you God, she is gorgeous.(感謝上帝,她很漂亮)」,心情狀態註明是「覺得被祝福」,與粉絲分享初為人母喜悅。

瑞莎稍晚透過經紀公司表示,第一眼看到女兒時,就覺得怎麼會這麼漂亮,完全不像嬰兒,她一直盯著女兒看。目前已在籌備公益活動,之後也有拍戲計畫,預計坐完月子就會復工。1050921

(中央社)