陸委會：兩岸互動不應有政治前提
陸委會今天呼籲中國大陸務實展現善意，不要架設任何互動的政治性前提，並審慎思考兩岸唯有透過溝通對話與加強合作交流，才能化解分歧、累積信任，有利於兩岸關係的穩健發展。
大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘日前接受新加坡聯合早報專訪時指出，目前看不到兩岸兩會（大陸海協會、海峽交流基金會）有復談的政治基礎，期盼蔡英文總統能對「九二共識」或「一中」明確表態，但他坦言無法「盲目樂觀」。
針對陳德銘的談話，行政院大陸委員會下午發布新聞稿指出，兩岸互動交流與台灣國際參與不應存在政治前提，呼籲中國大陸透過溝通對話、化解歧見。
陸委會表示，有尊嚴地參與國際組織及活動，是台灣的權利與義務，也是台灣民眾的期盼。長期以來，國際社會歡迎與支持台灣參與國際組織與活動，並樂見兩岸在國際場域友善互動。
陸委會說，當前兩岸關係存在務實發展的可能契機，兩岸正常的往來互動有助於增加兩岸人民感情與福祉。政府已表達爭取參與今年國際民航組織（ICAO）大會的意願，願意與對岸溝通、尋求支持的善意。
陸委會強調，維護得之不易的既有成果及保障人民福祉權益，是兩岸共同的責任，「溝通與對話」才是處理問題的關鍵。
陸委會指出，520以來，政府對1992年兩岸兩會協商溝通的歷史已多次表達尊重的立場，在兩岸政策主張、法律規範及相關作為措施下，持續展現維護兩岸關係和平穩定發展的最大善意與彈性，大陸應認真理解與回應。1050921
(中央社)
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