集團假冒檢警詐騙 宜蘭警方破獲
宜蘭警方今天宣布破獲一群詐騙集團，犯嫌以假檢警身分，在最近短短4個月來就詐騙民眾超過新台幣200萬元，犯案足跡遍布高雄、台中和宜蘭。
宜蘭縣警察局宜蘭分局說，1名28歲戴姓男子今年在桃園組成7人的詐騙集團，其中還包含未成年少年。
今年6月底，戴男獲知宜蘭縣員山鄉1名68歲李姓老婦的個人資料後，交代集團成員們下手行騙。
警方調查，當時有成員穿上西裝，假扮成書記官後，先到李婦家附近的便利商店列印假公文，之後再蓋上仿造的檢察官印章，最後再打電話給李婦。
在電話中，成員謊稱李婦的身分證與健保卡被詐騙集團盜用，詐騙民眾200萬元，因此檢察官準備凍結她的帳戶，並要求李婦交出存摺和提款卡，並告知密碼。
當時獨自在家的李婦聽聞後很緊張，隨即將相關東西交給歹徒，並堅稱自己是清白的，希望檢方不要逮捕她。
警方表示，集團成員得手後，隨即將李婦帳戶內的45萬元全數領出，過幾天後來又食髓知味，再度聯絡上李婦，並謊稱先前交給的存摺不是正確的，要求李婦交出其他存摺，幸好當時李婦家中還有媳婦在家，立即報警。
警方說，經掌握相關線索後，今天持拘票及搜索票兵分三路至桃園及新北市地區，逮捕相關成員，全案依刑法詐欺罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。1050921
(中央社)
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