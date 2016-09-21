海峽盃籃球賽 SBL和CBA對決
海峽盃籃球錦標賽即將在花蓮開打，SBL的台啤和璞園，以及CBA的山西汾酒和福建潯興以球會友，由於CBA的球隊也有台灣教練、選手，也期待彼此交手的火花。
2016台灣啤酒海峽盃籃球錦標賽23至25日於花蓮縣立體育館開打，台啤和璞園是上季超級籃球聯賽（SBL）的冠、亞軍，山西和福建則是上季中國大陸男子籃球職業聯賽（CBA）例行賽排名第10和第13的球隊。
其中，山西總教練是曾經帶領璞園拿下史無前例4連霸的許晉哲，過去和許晉哲合作無間的麥班達是璞園現任總教練，麥班達非常期待與許晉哲再聚首。
麥班達說，彼此成為對手不會想太多，公私分明，璞園會盡全力對抗山西，要讓許晉哲看到璞園的努力、成長，也要利用海峽盃多磨練陣中年輕球員，而球場外當然很高興和許晉哲再相見。
而福建潯興陣中有陳世杰、胡瓏貿兩位台灣選手，璞園的林金榜說，不知道前隊友陳世杰去CBA後，速度有沒有變化？「搞不好現在我速度比他還快！」大陸球隊有身高優勢，碰撞強度高，不過璞園做好心理準備，全力應戰。
台啤球員呂奇旻表示，很高興能以SBL冠軍隊的身分跟CBA的隊伍切磋，CBA的高度與強度，對他而言都是磨練、學習的好機會。1050921
(中央社)
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