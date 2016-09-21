克隆尼被問布裘離婚 網怒批：他老婆正在法庭對抗ISIS耶

嬌妻正在國際法庭對抗ISIS，克隆尼卻被記者問布裘離婚問題，讓網友覺得太失當。(達志影像)

好萊塢銀色夫妻檔布萊德彼特(Brad Pitt)與安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)驚傳12年情份完結，宣布彼此因無法消除的歧見而決定離婚，震驚全球，關於離婚的內幕傳聞也滿天狂傳，身為布裘摯友的男神喬治克隆尼(George Clooney)也被問到這問題，他的回答很簡單，然記者卻挨批失當，這是怎麼回事？

據《CNN》報導，喬治克隆尼今現身，被問到摯友布裘離婚之事，他語帶驚訝表示不知情，但對於這樣的結果，表示「這是個令人難過的消息」，對於好友及其家人感到遺憾，這個問答引發網友震怒，不是因為克隆尼回答簡短，而是有網友認為，去問一個婚姻幸福又沒緋聞的人這件事，有些無理，又克隆尼愛妻艾默，目前正代表曾淪為性奴的伊拉克亞茲迪23歲女子穆拉德，向ISIS提出告訴，此舉很可能讓她的生命受到威脅，因此惹怒網友：「人家老婆正在國際法庭對抗ISIS，你卻問他關於朋友離婚的事情？！」，覺得相當不妥。

(中時電子報)