追加預算臨時會流會 台中市府表遺憾

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交通局長王義川表示，這次追加減預算未過整體工程進度勢必受到影響！（陳世宗攝）

台中市政府提出105年度總預算第二次追加減預算案27億2,970萬2千元，今日由於國民黨籍市議員提出額數問題及清點人數導致流會，所提各預算全數未過，議長林士昌裁示留待下次再決議。因這次追加預算多為重要且急迫施政項目，進度與流程勢必大受影響，市府對此表達遺憾。

新聞局長卓冠廷表示，因市長林佳龍明日將至歐洲進行考察及招商行程，林市長指示副市長林陵三加強與議會溝通，爭取補救機會，強調預算重要性，避免損害市民權益。

市府這次追加減預算案，包括道路橋樑養護小型工程計畫、路平專案、雙港輕軌系統延伸路網可行性研究、公車跨縣市苗栗與南投計畫、里鄰長工作外套、托育一條龍幼兒學前教育補助、新社花海活動的接駁車、義交協助費、灑水車接駁站及停車場整地費、老人健保等，多為重要且急迫施政項目，預算未獲通過，對市政影響甚大。

卓冠廷表示，這些經費屬於重要且急迫的施政項目，對於追加減預算未於此次臨時會通過，林市長已指示由副市長林陵三加強與議會溝通，爭取補救機會。

交通局長王義川表示，這次追加減預算受到影響部分，包括涉及人民交通安全的紅綠燈與標誌標線3000萬元，整體工程進度勢必受到影響；原定雙港輕軌延伸到大里霧峰的評估作業也勢必暫緩，大里霧峰等屯區市民的期待恐落空；另外，針對跨縣市到苗栗與南投的公車，將影響教職員生與上班族通勤需求，為避免損及民眾權益，交通局會設法解決。

在老人健保補助上，社會局長呂建德也說，今年執行中的補助案受限於原先105年度預算總額為7億元，因受補助老人人數較多，因此經費不足；由於今日臨時會流會，無法通過3億元追加預算，社會局尊重議會，將從今年起落實排富。

民政局長蔡世寅表示，原希望這筆預算通過後，可以讓里鄰長在今年寒冬中拿到工作外套，因議會流會未於此次臨時會通過，表示遺憾。

建設局表示，有關於路平專案4億元追加預算，因議會流會未於此次臨時會通過，工程進度恐受影響。

(中時)