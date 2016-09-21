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華航送愛心到金門 環遊世界航班起飛

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華航送愛心到金門 環遊世界航班起飛
小朋友帶著自畫的「護照」登上環遊世界的夢想航班。（李金生攝）
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第1次搭機「出國」，小朋友們有些緊張。（李金生攝）
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小朋友跟空姐阿姨說起悄悄話，好開心喔！（李金生攝）
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小朋友專心傾聽空姐阿姨說明和示範救生衣穿著方法。（李金生攝）
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上岐國小外師Kelly Rae（中）開心表示，這是一項很棒的活動。（李金生攝）
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空姐阿姨陪伴搭機出國，小朋友好歡喜。（李金生攝）
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華航客艙經理羅淑娟表示，希望透過活動擴大學童的學習領域。（李金生攝）
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有獎徵答讓大家玩成一片，掀起活動的最高潮。（李金生攝）
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小朋友心中希望：有一天，我能真正搭機環遊世界。（李金生攝）

華航集團愛心趴趴走團隊應金門縣政府邀請，跨海舉辦「金門夢想航班環遊世界半日營」活動，81位空姐、空少志工在虛擬機場和機艙中，帶領8校400名學童透過情境體驗，了解搭機出國的流程和飛安常識，開啟心中「讓世界認識金門，讓金門走向世界」的大門。

這項由金門縣教育處主辦，華航愛心趴走團、華信航空協辦的「金門夢想航班環遊世界半日營」活動，連2天在金門文化園區和烈嶼鄉卓環國小登場，共有來自開瑄、金沙、何浦、安瀾、述美、卓環、西口和上岐等8所國小的高年級同學400人參加。縣籍旅台鄉親陳明海也慨捐新台幣80萬元給8校充作校務基金，協助偏鄉學校推展教學。

在華航愛心趴走團的81位志工空姐、空少的巧思規畫下，小朋友帶著自畫的「護照」，興高采烈踏上「陸上搭機環遊世界」之旅，細心傾聽空姐阿姨介紹完整的搭機流程以及搭機禮儀、基本飛安常識。

包括「波音747有幾個輪子？」等在內的有獎徵答單元，更讓小朋友嗨到極點，大家高舉雙手熱烈搶答，與志工們玩成一片，掀起活動的最高潮，讓擔任活動主持人的空姐阿姨都說：「金門的小朋友讚喔！」

來到金門才1個月的上岐國小外師Kelly Rae開心說道，在美國也有類似的課外教學活動，但像這種企業走入校園，透過活動激發學童與世界接軌的熱情，倒是十分少見，「真的很棒！」

華航客艙經理羅淑娟表示，隨著國際化的發展潮流，台灣與世界各國交流機會日益增加，金門特殊的戰地背景和人文風情，打造蓬勃發展的觀光產業，「華航愛心趴走團」團隊跨海舉辦公益活動，期待擴展小朋友的學習領域和視野，從小培養世界村的國際觀。

華航集團愛心趴走團自2014年至今，已造訪過台灣9個縣市18個鄉鎮24所國中、小學校，這次則是滿懷熱忱的志工們首次跨海來到外島，他們期待走遍台灣319個鄉鎮，讓夢想起飛與播種希望種子的力量，持續在台灣各個角落萌芽和成長。

(中時)

關鍵字：金門華航
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