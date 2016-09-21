海碩男網》發球全保 盧彥勳掃落瓦尼晉8強

盧彥勳6比3、6比2擊敗義大利瓦尼取得8強門票。(海碩整合行銷提供)

海碩男網賽21日我國一哥盧彥勳單打率先出戰，次輪面對首戰擊敗陳迪的義大利瓦尼，發球局全保6比3、6比2輕騎過關，保持對戰瓦尼3連勝不敗，8強門票到手。

對瓦尼不陌生，盧彥勳開賽首盤率先破發對手連下3局，僅花37分鐘先下一城，次盤再兩度破發瓦尼，反觀盧彥勳發球未失一局，6比3、6比2僅花1小時19分鐘晉級。

全場僅面臨2個破發點，盧彥勳都成功挽救，且逼出對手9個破發點，加上瓦尼全場7次雙發失誤，就算全場11記Ace球也難敵我國一哥，且盧彥勳對瓦尼多少知悉，「有交手過多少知道打法，接發球如果能接回場中，我底線就好掌握。」

義大利瓦尼遭我國好手盧彥勳直落二。(海碩整合行銷)

2013、2014年奪冠，去年因傷缺席，今年重返海碩盃盧彥勳續寫連勝，他笑說，「好像有特別Lucky的感覺，對於南部風情也很熟悉，很享受比賽。」

盧彥勳下一場將面對退吳東霖的吉備雄也，雙方從未交手過，「剛剛稍微看他打，感覺他對環境也適應、調整地不錯，就看周五的臨場狀況了。」

(中時電子報)