海碩男網》發球全保 盧彥勳掃落瓦尼晉8強
海碩男網賽21日我國一哥盧彥勳單打率先出戰，次輪面對首戰擊敗陳迪的義大利瓦尼，發球局全保6比3、6比2輕騎過關，保持對戰瓦尼3連勝不敗，8強門票到手。
對瓦尼不陌生，盧彥勳開賽首盤率先破發對手連下3局，僅花37分鐘先下一城，次盤再兩度破發瓦尼，反觀盧彥勳發球未失一局，6比3、6比2僅花1小時19分鐘晉級。
全場僅面臨2個破發點，盧彥勳都成功挽救，且逼出對手9個破發點，加上瓦尼全場7次雙發失誤，就算全場11記Ace球也難敵我國一哥，且盧彥勳對瓦尼多少知悉，「有交手過多少知道打法，接發球如果能接回場中，我底線就好掌握。」
2013、2014年奪冠，去年因傷缺席，今年重返海碩盃盧彥勳續寫連勝，他笑說，「好像有特別Lucky的感覺，對於南部風情也很熟悉，很享受比賽。」
盧彥勳下一場將面對退吳東霖的吉備雄也，雙方從未交手過，「剛剛稍微看他打，感覺他對環境也適應、調整地不錯，就看周五的臨場狀況了。」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。