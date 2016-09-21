921全國防災日，彰縣校園同步地震避難演習

921地震避難演習，田尾國小附設幼兒園小朋友逼真參與。(鐘武達攝)

田尾國小附設幼兒園小朋友在地震來時，緊急逃到桌下找掩護。(鐘武達攝)

田尾國小小朋友在地震來時，保護下部跑到空曠的地點避難。(鐘武達攝)

地震災後，老師清點人數確定小朋友是否安全逃出。(鐘武達攝)

彰化縣副縣長陳善報與縣議員劉淑芳視察田尾國小震災避難演習是否落實。(鐘武達攝)

921全國防災日，彰化縣各級學校今天上午結合氣象局發布強震即時警報同步實施避難掩護演練，老師與學生牢記「趴下、掩護、穩住」三要領並遵守「不語、不跑、不推」的三不原則尋找掩護與逃生，也上了最寶貴的1堂保命課。

地震避難掩護演練在全國各地校園同步舉行 ，田尾國小是彰化縣的觀摩示範點，由副縣長陳善報代表縣長魏明谷督導，縣議員劉淑芳、教育處副處長張雀芬及家長等各界也都出席，展現對防災工作的重視。

這場演練模擬的情境是921上午9點21分，彰化縣斷層帶員林斷層發生錯動引發規模6的大地震，持續搖晃長達50秒，田尾國小校園天搖地動，學校老師即刻安撫小朋友，並指導保護頭部以及尋找適當的掩護。

搖晃停止後，校園大樓處處斷垣殘壁有危險 ，師長引導學生疏散並逃往空曠地點，接著進行清點確定人員是否安全或受困；另外，還有消防隊、學校志工配合受傷學童與災情的搶救演練。

歷時25分鐘的演練過程，田尾國小以及附設幼兒園的小朋友都很認真，動作到位，陳善報強調，希望透過這樣的演練強化校園的防災教育並提昇師生在災難中的應變能力。

(中時)