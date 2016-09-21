有肥胖基因別難過 運動節食照樣能瘦
研究報告今天指出，節食和運動對帶有肥胖基因變異體FTO者的效果，和不帶此基因的人一樣。
根據這項發表於「英國醫學期刊」（BMJ）的整合分析，這表示帶有此變異體的人不一定會註定胖一輩子。FTO似乎會使人體重超標的機率增加。
這項報告將針對總數約1萬人的8項研究結果加以綜合研判，報告執筆人寫道，「體內有這種基因變異體的人對節食、身體活動及以藥物為基礎的減重方式一樣反應良好」。
這意味天生肥胖傾向「至少能透過這類減重方式來局部抵銷」。
科學家過去就指出，FTO基因和體脂肪過高有關，但對如何產生這種關聯性所知不多。
這項最新研判發現，減重計畫參與者帶有FTO基因的人起初比不帶此基因的人平均重近1公斤。
研判報告指出，無論種族或性別等因素，這兩類人的體重改變狀況類似。（譯者：中央社蔡佳伶）1050921
(中央社)
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