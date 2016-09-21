山東煙台化學公司爆裂事故 4死4傷

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中國大陸山東省萬華化學集團股份有限公司今天發布公告指出，萬華煙台工業園20日傍晚發生爆裂事故，8名工作人員送醫急救，其中4人搶救無效身亡，其餘4人狀態穩定。

大陸人民網今天報導，萬華化學集團股份有限公司煙台工業園20日傍晚5時22分進行年度檢修時，突然發生爆裂事故，造成8名工作人員受傷，立即被送醫急救。

萬華化學集團也指出，經現場檢測，事故沒有對周邊環境造成汙染，現場無次生災害發生。

萬華化學集團表示，目前全力做好善後工作，事故原因正調查中。1050921

(中央社)