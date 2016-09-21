吳世正指詐騙市長 柯P：你才是詐騙議員

台北市長柯文哲今天在議會備詢時，議員吳世正提及柯文哲實行的房屋稅是「詐騙市長、豪宅市長」，連說好幾次。柯文哲在回應時，提到「你才是詐騙議員」，最後才道歉。

台北市議會下午舉行第12屆第4次定期大會第2次會議，柯文哲率各單位主管列席並備詢。

吳世正質詢時，提到房屋稅，並說財政局長會被拿去祭旗，並質詢過程中，提到柯文哲是「詐騙、豪宅市長」。柯文哲卻脫口而出，「你才是詐騙議員」，事後在其他議員要求下，由副議長從中協調，柯文哲才說，「好啦，道歉，且不應該用激烈言語互相攻擊」，最後才繼續質詢。1050921

(中央社)