撤銷蕭曉玲解聘 北市安置復職

前中山國中音樂老師蕭曉玲控北市教育局違法解聘一案，經2013年被監院糾正程序有瑕疵，台北市長柯文哲要求廉委會調查，今年7月台北市廉委員會中建議撤銷前中山國中音樂教師蕭曉玲遭解聘處分，教育局今表示已簽報市府同意撤銷解聘處分！不過，因中山國中已無音樂教師職缺，教育局將另協調安置蕭曉玲復職，並補發自民國97年解聘以來的本薪。

教育局表示，重新檢視中山國中處理過程，發現有未盡周延之處，包括：先以記大過一次行政處分後，又於2日後決議解聘蕭師；未按照該校自行訂定「處理疑似不適任教師調查小組」組織要點規定辦理蕭師之解聘案；輔導期間僅42日，而另以行為不檢予以解聘，處理程序顯未盡周延等，有檢討空間。

對此，蕭曉玲回應，等了９年，終於是遲來的正義。並肯定柯市長願意做這樣的政治承擔，表示願意撤銷原處分是行政機關的一大進步，相當承認當初的解聘是不當的。

(中時)