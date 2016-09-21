男服毒輕生8旬老母攔警救人送醫
中市第四分局春社所警方深夜巡邏，80歲老婦攔車求救，哭訴兒子阿德吃下安眠藥，外出尋死。警方緊急調取阿德手機發話地在望高寮，雖打通手機，但阿德堅不透露位置，警方請他電話要「保持連絡」，快速在遊客間蒐尋，順利找到意識糢糊的阿德，緊急送醫救回一命。
警方調查，45歲的阿德日前深夜服下大量安眠藥後，向80歲老母交代提款密碼後，告訴她要出門尋死，就騎機車出門，老婦驚嚇焦急奪門而出，看到巡邏警車，攔車求救。
警方立即快速分工，調取阿德手機發話位置，追出最後發話位置在望高寮附近，趕抵現場發現不少遊客，派出所副所長陳玉梅機警撥打阿德手機，阿德願交談，但堅不透露身在何處，警方要求他電話要「保持連絡」。
警方緊急搜尋，摸黑在短短的數分鐘內發現1名正在通話男子，衝上前去確認身分，軟硬兼施力勸救醫，但藥效接續發作，阿德意識陷入模糊，員警及救護人員緊急將他送醫。老婦趕到現場傷心掉淚，感謝警方及時助她救回兒子一命。
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