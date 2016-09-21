超近警告平壤 美B-1B轟炸機降落韓基地

美B-1B轟炸機21日降落韓國烏山基地。（圖/美國空軍）

平壤在頻頻試射飛彈與核試後，20日又宣稱，成功地面測試了高功率火箭新引擎。專家指出，北韓可能在研發洲際彈道飛彈，甚至可能進一步挑釁，進行大氣層核試，以彰顯國力。

而據韓聯社報導，美國21日向朝鮮半島出動2架美軍B-1B蘭斯轟炸機，對北韓進行武力示威，其中1架轟炸機在駐韓美軍烏山空軍基地降落。這是美國時隔8天，再度向半島出動B-1B蘭斯轟炸機。駐韓美軍在推特上說，這也是美國轟炸機最接近北韓的一次。

美國第7空軍司令部在聲明中說：「我們今天所展現的，只是從眾多選項中必須選擇的一種工具。」

中國軍事專家王雲飛接受鳳凰視頻專訪時表示，如果美國要對北韓動武，很可能結合外科手術式攻擊與特種作戰，一是採取斬首行動，二是解除它的核裝置，如果是用這種方式，從技術上對美國來說，那是沒有問題的。王雲飛認為，美方可能會在北韓核武實戰化成既定事實前動手，而這兩三年之內很可能發生。

不過，他也指出，由於中國擔心朝鮮半島核擴散，加上不願半島產生動盪直接遭受波及，勢必會堅持強烈反對的立場。

21日下午1時10分許，2架美軍B-1B從關島安德森空軍基地出發，進入烏山空軍基地上空，並低空飛行。而其中1架B-1B飛越烏山基地上空後，立即轉道飛回關島，另一架B-1B則在距離北韓邊境120公里的烏山基地降落，而B-1B在韓降落十分罕見。據美聯社說，美軍並未表明，這架轟炸機何時會返回關島的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）。

有分析指出，這是美國向北韓發出的強烈警告。據悉，在烏山基地降落的B-1B將在一段時間內保持待飛狀態，對北韓加強施壓。

B-1B蘭斯轟炸機與B-52、B-2被並稱為美國三大戰略轟炸機，最高飛行速度達2馬赫，在三大戰略轟炸機中速度最快。雖然B-1B不能搭載核彈頭，但可搭載聯合直接攻擊彈藥（JDAM）等威力較大的常規彈藥，並具備隱形戰機功能。因此，發生危機情況時，B-1B可立即出動，並給平壤帶來致命打擊。若以最大速度飛行，從關島基地到平壤僅需2小時。

韓聯社稱，美國正考慮向半島相繼出動B-52、B-2，加強對北韓軍事施壓。另一方面，美國核動力航母「雷根號」（USS Ronald Reagan，CVN-76）將於10月中參加在韓國西部與南部海域進行的韓美聯合海上演習，演練打擊北韓核心設施。

(中時電子報)