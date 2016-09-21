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新華社報導，因中國國務院發文加大對創業投資的支持，令市場預期創投環境將獲得改善。受此鼓舞，21日滬深股指溫和收紅。大部分行業板塊整體收漲，但僅有鋼鐵板塊漲幅超過1％。

當日上證綜指尾盤收報3,025.87點，較前一交易日漲2.87點，漲幅僅為0.10％，全天振幅不足0.5％。深證成指表現稍好，收盤報10,583.40點，漲38.87點，漲幅為0.37％。創業板指收報2,162.13點，比上個交易日升3.7點，漲幅為0.17％。

滬深兩市分別成交1,341億元人民幣和2,176億元人民幣，總量較前一交易日微幅減少。

(工商)