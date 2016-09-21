李晨曾想退演藝圈 范冰冰甜喊「有人等你養家餬口」

范冰冰和李晨公開戀情，受到大批祝福。（圖／取材自李晨微博）

范冰冰微博全文。（圖／取材自范冰冰微博）

李晨3年前監製主演的作品因出問題遲遲沒播，讓他相當沮喪。（圖／取材自范冰冰微博）

范冰冰和李晨自去年大方認愛後，不時就高調秀恩愛，讓粉絲相當期待兩人能趕快修成正果。今（21日）范爺在微博透露，李晨曾有過退出演藝圈的念頭，讓她心疼地發長文安慰，更不忘喊話「有人等你養家餬口」，閃瞎眾人。

范冰冰今在微博表示，「那天，他眼裡泛著淚光跟我說《好傢伙》終於要播了，認識他這麼久，沒怎麼見過他的眼淚，但我知道，這是他心裏的執念。」原來是因為由李晨擔任出品人、監製並主演的戲劇《好傢伙》，3年前因為製作公司出問題，導致這作品遲遲無法問世。

當時李晨更氣到在微博發文：「若一部誠意之作最終無法與觀眾見面，那我就卸甲歸田。」范冰冰深知男友背負著監制的責任，承受許多壓力，「覺得戲不播對不住所有為這部戲努力過、付出過的兄弟姊妹」，所幸如今戲能順利開播，讓她不禁感嘆在這過程學到很多。

最後范冰冰更向李晨喊話「現在的你肯定不能卸甲歸田，因為還有人等著你養家糊口呢！」甜蜜之情展露無遺。而粉絲見到范爺為了力挺男友罕見發長文，便紛紛標註李晨來看，笑稱「重點是等著你養家糊口呢！」

(中時電子報)