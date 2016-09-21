李晨曾想退演藝圈 范冰冰甜喊「有人等你養家餬口」
范冰冰和李晨自去年大方認愛後，不時就高調秀恩愛，讓粉絲相當期待兩人能趕快修成正果。今（21日）范爺在微博透露，李晨曾有過退出演藝圈的念頭，讓她心疼地發長文安慰，更不忘喊話「有人等你養家餬口」，閃瞎眾人。
范冰冰今在微博表示，「那天，他眼裡泛著淚光跟我說《好傢伙》終於要播了，認識他這麼久，沒怎麼見過他的眼淚，但我知道，這是他心裏的執念。」原來是因為由李晨擔任出品人、監製並主演的戲劇《好傢伙》，3年前因為製作公司出問題，導致這作品遲遲無法問世。
當時李晨更氣到在微博發文：「若一部誠意之作最終無法與觀眾見面，那我就卸甲歸田。」范冰冰深知男友背負著監制的責任，承受許多壓力，「覺得戲不播對不住所有為這部戲努力過、付出過的兄弟姊妹」，所幸如今戲能順利開播，讓她不禁感嘆在這過程學到很多。
最後范冰冰更向李晨喊話「現在的你肯定不能卸甲歸田，因為還有人等著你養家糊口呢！」甜蜜之情展露無遺。而粉絲見到范爺為了力挺男友罕見發長文，便紛紛標註李晨來看，笑稱「重點是等著你養家糊口呢！」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。