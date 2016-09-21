情侶發生爭吵 男友遭剪刀刺傷送醫

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38歲陳姓男子今（21）日下午4時許，與26歲鄭姓女友在新北市中和區忠孝街住處內發生爭吵，鄭女持剪刀刺傷陳男，造成左肩、左臂、左額受傷，所幸送醫後並無大礙。警方獲報抵達現場，陳男表示，僅是情侶爭吵，不願意提告。

(中時)