台南傳幼貓遭割喉 警否認未受理報案
台南1名愛貓人士指控北區有2隻幼貓被割喉棄屍，警方卻抵絕受理，但警方今天否認表示，曾調閱監視器，畫面看不出有人、貓在案發地點出入。
台南市議員林燕祝、林美燕接受民眾陳情，指控警方拒絕受理殺貓案，她們說，1 愛貓人士3日凌晨在北區發現2隻被割喉棄屍的幼貓，母貓在不遠處不肯離去；因警方不受理，轉向市長信箱投訴，動保處才派員調查。
警方否認未受理，且出示當天受理報案的錄音帶。警方說，曾調閱監視器，畫面看不出有人、貓在案發起點出入。
不過，當媒體走訪案發地點時，有名附近住戶說，凶手是一群台灣土狗，他親眼看到幼貓遭圍攻，他大聲喝阻，土狗才離去，但幼貓已無氣息。
農業局呼籲，若以後有類似案件，請民眾第一時間撥打動保專線06-2130958，動保處會立刻處理。1050921
(中央社)
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